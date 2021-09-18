Miçotakis'ten Türkiye'ye: Önemli bir ortak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç ile ilgili Türkiye’nin tavrını değerlendirdi.

Miçotakis, kontrolsüz göçü önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkacağına dair tutarlı bir politikasının olmadığını savundu.

“ERDOĞAN İLE ANLAŞTIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ağustos sonlarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Miçotakis, "Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri, ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık." dedi.

‘AB’NİN TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEMESİ MANTIKLI’

Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu hatırlatan Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği'nin sorunun çözümüne yardımcı olması için Türkiye'yi desteklemesinin "mantıklı" olduğunu söyledi.