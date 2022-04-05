Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti

Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek’in Beşiktaş şubesiyle ilgili yaptığı açıklamaya, eski eşi Deniz Çelebi’den cevap geldi. Eski eş Çelebi, mağdur edildiğini söyledi.

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda eşi Deniz Çelebi'den boşanmıştı.

Çiçek, boşanırken ilk açtığı şubesi olan Beşiktaş'taki dükkanını eşine devretti ancak sonrasında bir açıklama yaparak dükkanla bir bağının kalmadığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ ŞUBEMİZLE BAĞIMIZ KALMAMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çiçek, "Bazı nedenlerden dolayı yıllardır hizmet verdiğimiz Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Özellikle şu an var olan 'midyeci ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup kurumsal tüm bağımımızın kalmaması sağlanacaktır. Gerek satılan ürünlerin, gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkmıştır. Ürün ve hizmet ile alakalı doğacak şikayetlerden markamız sorumlu değildir" dedi.

Çiçek'in bu açıklaması sonrası eski eşi Deniz Çelebi, sosyal medyadan bir video yayınladı.

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"İLK GÜNDEN BUGÜNE ÇOK EMEK VERDİM"

Suskunluğunu bozan Çelebi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Bey tarafından bir takım açıklamalar yapıldı. Buna karşılık bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Biz kısa bir süre önce boşandık. Sizin de bildiğiniz gibi 'Midyeci Ahmet' markasında ilk günden bu güne kadar çok emek verdim. Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz.





"İKİ ÇOCUĞUMLA MAĞDUR EDİLİYORUM"

Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Anti propagandasını yapıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum.





"BÜTÜN MİDYELERİ BEN YAPTIM"

Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum. Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti. Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor."