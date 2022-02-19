Migros'a öfke sosyal medyada dalga dalga büyüyor

Migros işçilerine yapılan düşük zamlar nedeniyle başlayan eylemlerin gözaltılarla devam etmesi, Migros'a yönelik boykot çağrılarının artmasına neden oldu.

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan 400 işçi, 3 Şubat'ta açıklanan yüzde 8'lik zam nedeniyle iş bırakma eylemine başladı.

Şirket, eyleme katılan 257 işçiyi "iş hukukunu bozdukları" gerekçesiyle işten çıkardı.

Günlerdir devam eden eylemler, işten çıkarma kararlarının ardından Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önüne taşındı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÖFKE VAR

Tuncay Özilhan'ın şikayeti üzerine eyleme katılan işçiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşçilerin gözaltına alınması ardından serbest bırakılması, sosyal medyada Migros'a yönelik öfkeyi dalga dalga büyüttü.

Sosyal medyada; #MigrosaGitmiyorum, #MigrosDepoAyakta, #MigorsHepimizeDüşman, #MigrosBoykot etiketleriyle paylaşımlar başladı.

ANADOLU GRUBU'NA BOYKOT ÇAĞRILARI

Migros'un işçilere istediği zam oranını vermemesi üzerine boykot da büyüdü ve Migros'un da çatısı altında bulunduğu Anadolu Grubu'nun sahibi olduğu tüm markalara yönelik boykot çağrıları başladı.

"BENİN ÇOCUĞUM DÖŞEĞİN ÜSTÜNDE YATIYOR"

Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eyleme katılması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Migros işçisi Gülabi Aksu, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bir ekmeği bize çok gördüler. Benim çocuğum döşeğin üstünde yatıyor. Tuncay Özilhan bizim sırtımızdan kazandığı o kadar parayla lüks villalarda rahat rahat yatıyor. Acaba vicdanı rahat mı? Nasıl, rahat yatabiliyor mu" dedi.

MİGROS İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

Saat ücretine net 4 TL zam yapılsın.

Prim ödemeleri yasal güvenceye alınsın.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın.

Eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı VİDEO