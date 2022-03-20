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    Mihaylo Podolyak: Savaşı yüzde 93 biz kazanacağız

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya'ya karşı yüzde 93 galip geleceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 20:15
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    Mihaylo Podolyak: Savaşı yüzde 93 biz kazanacağız

    Ukrayna topraklarında Rusya'ya direnmeye devam ediyor.

    Savaşta neredeyse 1 ay geride kalırken Ukraynalı yöneticilerin direnişi psikolojik olarak diri tutmaya yönelik açıklamaları da sürüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bu kapsamda yeni bir açıklama yaptı.

    "YÜZDE 93 BİZ KAZANACAĞIZ"

    Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette de yer alan Podolyak, "Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor." dedi.

    Mihaylo Podolyak: Savaşı yüzde 93 biz kazanacağız #1


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