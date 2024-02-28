Milli Muharip Uçağı KAAN'ın yapım aşamasından kesitler paylaşıldı Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın yapım aşaması ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin anlar TUSAŞ tarafından paylaşıldı. İşte göğsümüzü kabartan KAAN'ın üretim aşamasından o anlar...

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinde bir hayali daha gerçeğe dönüştürdü.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 21 Şubat'ta sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Bir hayal daha gerçekleşti

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi ise büyük sevinçle karşılandı.

Göğsümüzü kabartan KAAN ile bir hayal daha gerçekleşirken TUSAŞ'tan yapım aşamasına yönelik bir video paylaşıldı.

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın yapımında büyük bir emek ve özveri sarf edilirken, Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalıştı.

İşte KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler

Büyük bir çalışma ortaya koyan ekibin yanı sıra, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar da yatırım yapıldı.

Emeklerin ve yatırımların karşılığı ise Milli Muharip Uçağı KAAN'ın havada süzülmesiyle alınmış oldu.

KAAN'ın özellikleri neler?

Öte yandan KAAN'ın özelliklerine de bir göz atalım.

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g