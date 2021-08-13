Mikdat Kadıoğlu'ndan dere yatağına yapılan evlere tepki

Karadeniz'de art arda yaşanan sel baskınlarına iklim krizi savunması yapanlara öfkelenen Mikdat Kadıoğlu, asıl sorunun dere yatağına dikilen apartmanlardan kaynaklandığını söyledi.

Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Kastamonu'nun 8 ilçesi sular altında kaldı.

Özellikle Kastamonu Bozkurt'tan gelen görüntüler sel dehşetini gözler önüne sererken, dere yatağığının taşmasıyla derenin yanında bulunan evler yıkıldı.

Her fırsatta dere yatağına ev yapılmaması konusunda katıldığı televizyon programlarında uyarı yapan İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, asıl sorunun dere yatağı değil iklim krizi olduğunu iddia edenlere sinirlendi.

"SONRA İKLİM KRİZİ DE..."

Sosyal medya hesabından da kendisine selin iklim krizi nedeniyle oluştuğunu yazanlara öfkenen Kadıoğlu, duruma tepkisine şu ifadelerle yanıt verdi;

"Dere içine apartman dik sonra iklim krizi. Len bıraaak! Uzaktaki binalar sanki başka gezegende duruyor. Onlara iklim kriz neden yok"

Kastamonu'da binanın yıkılma anı VİDEO