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    Mike Pompeo: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkesi uygulamalı

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Azerbaycan ve Ermenistan'ı, mutabık kaldıkları ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz.' dedi
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 14:30
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    Mike Pompeo: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkesi uygulamalı

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

    POMPEO, HER İKİ TARAFIN DA GERİ VİTES YAPMASINI İSTEDİ

    Pompeo, Fox News'e açıklamasında "Çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına karşı çıkıyoruz. Dış güçlerin bu çatışmanın dışında kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkese çağırıyoruz. Her iki tarafın geri vites yapmasını istiyoruz. Bu iki ülkenin liderleriyle görüşerek bu çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

    Pompeo, "Şiddetin etnik ve politik çatışmaları ve mücadeleyi çözmeyeceğini ve onlara katılacak üçüncü tarafların, diğer ülkelerin varlığının sorunu daha da kötüleştireceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini umuyoruz." diye ekledi.

    Mike Pompeo: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkesi uygulamalı #1

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