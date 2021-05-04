Mikro ve küçük işletme nedir? Hangi işletmeler mikro ve küçük işletme sayılıyor?

Mikro ve küçük işletme nedir? Hangi işletmeler mikro ve küçük işletme sayılıyor?

KOSGEB vasıtasıyla mikro ve küçük işletmelere yönelik 3 yıl ertelemeli, faizsiz kredi başvuruları devam ederken mikro ve küçük işletme nedir? sorusu gündeme geldi. Peki mikro ve küçük işletme nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programını duyurmuştu.

Mikro ve küçük işletme statüsündeki işletmelere KOSGEB tarafından sağlanacak olan 3 yıl ertelemeli, faizsiz kredi başvuruları, dün itibarıyla başladı.

Binlerce vatandaş, esnafa destek paketi kapsamında verilen bu kredi kampanyasına başvuruda bulunup bulunamayacaklarını araştırıyor.

Kendi işletmelerinin bu imkandan faydalanıp faydalanmayacağını merak edenler, 'Hangi işletmeler mikro ve küçük işletme statüsünde?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, mikro ve küçük işletme nedir? Hangi işletmeler mikro ve küçük işletme sayılıyor? İşte mikro ve küçük işletmeler ve KOSGEB faizsiz, 3 yıl ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilecek iş yerleri…

MİKRO İŞLETME NEDİR?

Mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

KÜÇÜK İŞLETME NEDİR?

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME NEDİR?

İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

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