Mikrofonu İzmirlilere uzattık: Hamza Dağ mı? Cemil Tugay mı? İzmir'de mikrofonu uzattığımız vatandaşlar şehrin sorunlarından yakındı. CHP yönetiminden bıkan İzmirliler artık hizmet görmek istediklerini söylerken, oy tercihlerinde Hamza Dağ'ın öne çıktığı görüldü.

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ensonhaber.com

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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar verecekleri oylarla yerel yöneticilerini seçecek.

Yurdun dört bir yanında süren seçim yarışında en dikkat çeken noktalardan biri de İzmir.

Sorunlar üst üste birikti, CHP'li belediyeler çare olmadı

Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'de vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet görememekten şikayetçi.

Aksayan ulaşım, bozulan yollar, bir türlü çözülemeyen İzmir Körfezi, yıllardır kapatılamayan Basmane çukuru, şehirdeki kötü koku ve daha nice sorunlar...

Hal böyle olunca İzmir'e bir 5 yıl daha kaybettirmek istemeyen Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, kolları sıvadı.

İzmirlilerin hizmet talebi: Hamza Dağ fırtınası esiyor...

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Dağ, İzmirlilerin hizmet ihtiyacına çare olmak için kent insanlarına dokunuyor.

İzmirliler de artık partiye değil, hizmete oy vereceklerini söylüyor.

Bu durumun son örneği, Ensonhaber'in İzmir'de yaptığı sokak röportajında ortaya çıktı.

Mikrofonu uzattığımız İzmirlilere deyim yerindeyse bir sorduk, bin ah işittik...

"CHP kimi aday gösterdiyse seçildi, Hamza Dağ diyorum hizmet gelmesi için"

İşte İzmir'de vatandaşlara sorduğumuz 'Oy tercihiniz hangi adaydan yana olacak?' sorusu ve aldığımız cevaplar...

-Hiçbir hizmet görmüyoruz, zaten bu zamana kadar hep CHP’nin belirlediği adayı koydular ve kim olsa seçildi. Hamza Dağ diyorum hizmet gelmesi için. Cemil Tugay Karşıyaka’dan mimlenmiş durumda. Ulaşımdan şikayetçiyiz, çevre görünümümüz hala köy kent. Bu hizmet seçimi, hizmet edecek birine ihtiyacımız var.

"Denizler çok kötü kokuyor, her tarafta çöp var..."

-Hiç çalışmıyorlar denizler çok kötü kokuyor. Her tarafta çöp var, çöp kutusu dolup taşıyor, aradan saatler geçiyor öyle alıyorlar. Bir de merkezi bir yerde oturuyorum yani. Belediye otobüsleri çok pahalı azaltılması lazım. AK Parti belediyelerine bakıyoruz hepsi çok güzel çalışıyor. CHP belediyeleri doğru düzgün bir şey yapmıyor. O yüzden değişmesi lazım.

"Yukarıdan bir dayatma olduğunu gördüğüm için oy kullanmayacağım"

-Memnun değiliz, sokaklarından, yaşamından, ağaçlarından, sunulan hizmetlerden. Dünyada kişi başına düşen yeşil alan 15 metrekaredir, İzmir’de ise 5 metrekare. Bunun yıllardır mücadelesini veriyoruz, kimse ilgilenmiyor. 5 gündür büyükşehir belediyesini arıyorum, seçim çalışmaları nedeniyle sokaklara bırakılmış siyasi parti afişleri var.

Bunlar tabii dikkat etmiyorlar, çelik tellerle ağaçlara bağlanmış durumda ve ağaçları kesiyor. Büyükşehir’e, park ve bahçelere söylememe rağmen kimse ilgilenmiyor. 35 yıldır İzmir’de yaşıyorum vadedilenlerin ne olduğunu görebiliyorum ama aday belirleme süreci objektif olmadı. Yukarıdan bir dayatma olduğunu gördüğüm için oy kullanmayacağım.

"Hep CHP’den giderdik ama bu sefer Hamza Dağ diyorum"

-Şöyle söyleyeyim arabayla geldiğimiz zaman trafikten memnun değiliz. Hep CHP’den giderdik ama bu sefer Hamza Dağ diyorum. Çözüm yolu görmedik açıkçası bir de Hamza Dağ’ı deneyelim.

"41 yıllık CHP üyesiyim, oy vermeyeceğim"

-Karşıyaka Belediyesi’nde yaptıklarından mutlu değiliz, bu yüzdendir ki 41 yıllık CHP üyesi olan ben oy kullanmaya gitmeyeceğim. Özgür Özel, Meclis Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemdeki konuşmalarının çeyreğini şu an yapsaydı oylar katlanmıştı. Demek ki o da bir gece önceden kendini hazırlıyormuş. Genel başkanlığa layık değil inanmıyorum, güvenmiyorum. Ben CHP’ye oy vermeyeceğim, benimle birlikte 67 tane akrabam oy vermeyecek.