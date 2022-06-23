Milanolu Stawan Müslüman olup Siirt'e taşındı

İtalya uyruklu Stawan, Brüksel'de edindiği arkadaşları sayesinde Müslüman olmaya karar verdi. Evliyalar şehri Siirt'e taşınan Stawan, adını 'Yasin' olarak değiştirecek.

İtalyan 32 yaşındaki Stawan Stefano, Milano'da yaşarken, üniversiteyi tamamladıktan sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’e yerleşti.

Stawan Stefano, burada tanıştığı Türk, Faslı, Afgan ve Pakistanlı arkadaşları sayesinde Müslümanlığa ilgi duymaya başladı.

Onların yaşantısına özenen ve İslamiyet’i araştıran Stawan, daha önce televizyondan ya da medyadan duyduklarının aksine bir din olduğunu görünce Müslüman olmaya karar verdi.

8 yıl önce Müslüman oldu

2014’te İslamiyet’i seçen Stawan, daha sonra Türkiye’ye geldi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Arapça gibi 8 dil bilen Stawan, Antalya, Isparta ve daha sonra da Bursa’da tercümanlık yaparak geçimini sağladı.

Evliyalar şehrine taşındı

Stawan'ın 2 yıl önce evlendiği Vanlı eşiyle, 6 ay önce Meryem adını verdikleri bir kızları oldu. İslamiyet’i daha iyi anlamak için bir süre önce evliyalar şehri olarak bilinen Siirt’e eşi ve kızıyla yerleşen Stawan, burada yine tercümanlık yapmaya başladı.

İslamiyet’i seçmeden öne televizyonda izledikleriyle Müslümanlık hakkında farklı fikirleri olduğunu belirten Stawan Stefano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarım adımı Yasin koydu"

“Mesela erkekler kadınları dövüyor diye çok düşündüm. Faslı, Afgan, Pakistanlı ve Türk arkadaşlar edindim, hakikatı gördüm. Türkiye’de Antalya, Isparta ve Bursa gibi şehirlerde yaşadım. Daha sonra Siirt’e yerleştim. 1 yıl sonra Türk vatandaşı olacağım. Halen kimliğimde Stawan olarak yazıyor. Buradaki arkadaşlarım benim adımı 'Yasin' koydular.





"Annem benden ötürü Müslüman oldu"

Şu anda ailem Hristiyan ancak annem benden ötürü Müslüman oldu. Anneme Müslümanlığı öğrettim. Babam ve kardeşim hala Hristiyanlar. Kur'an-ı Kerim’i okudum. Çok etkilendim ve böyle Müslüman olmaya karar verdim. Bu benim için büyük bir karardı. Türkiye’de eşim ile tanıştım kendisi Vanlı. Şu an 6 aylık bir kızımız var. Mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bursa’da bir evimiz var bu evi sattıktan sonra Siirt’e tamamen yerleşmeyi hedefliyorum. Kiralık bir evde yaşıyoruz. İş olarak ise tercümanlık yapıyorum. İnternet ortamında öğrencilere İngilizce ve İtalyanca ders veriyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum."