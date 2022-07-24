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    Milas'ta orman ve makilik alanda yangını çıktı

    Çamköy Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • 24.07.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 18:01
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    Milas'ta orman ve makilik alanda yangını çıktı

    Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    Diğer yandan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Çalışmalar devam ediyor

    AA'nın haberine göre; ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

    Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor VİDEO

    Milas ta orman ve makilik alanda yangını çıktı #1


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