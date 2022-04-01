Haberler

Gündem Haberleri

Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak

Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, geçen yıl 3,5 lira olan Ramazan pide fiyatının bu yıl 5 liradan satılacağını duyurdu.