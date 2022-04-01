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- Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak
Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, geçen yıl 3,5 lira olan Ramazan pide fiyatının bu yıl 5 liradan satılacağını duyurdu.
- İHA
- 01.04.2022 - 13:53
Bu gece tüm müslüman alemi ilk sahurunu yapacak.
Ramazan ayı için Muğla Milas’ta pide fiyatları belli oldu.
5 LİRADAN SATILACAK
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu yıl 260 gram Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu.
Geçen yıl Milas’ta 300 gramlık Ramazan pidesi 3,5 TL’den satışa sunulmuştu.
350 GRAMI İSE 7 LİRA OLARAK BELİRLENDİ
Öte yandan yetki alanında Muğla'nın 8 ilçesi bulunan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatını 7 lira olarak belirledi.