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    Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, geçen yıl 3,5 lira olan Ramazan pide fiyatının bu yıl 5 liradan satılacağını duyurdu.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 13:53
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    Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak

    Bu gece tüm müslüman alemi ilk sahurunu yapacak.

    Ramazan ayı için Muğla Milas’ta pide fiyatları belli oldu.

    5 LİRADAN SATILACAK

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu yıl 260 gram Ramazan pidesinin 5  liradan satılacağını duyurdu.

    Geçen yıl Milas’ta 300 gramlık Ramazan pidesi 3,5 TL’den satışa sunulmuştu.

    350 GRAMI İSE 7 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

    Öte yandan yetki alanında Muğla'nın 8 ilçesi bulunan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatını 7 lira olarak belirledi.

    Milas’ta Ramazan Pidesi 5 liradan satılacak #1


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