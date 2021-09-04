Sosyal medyada bir anda yayılan ve ‘inşaat yapılıyor’ iddialarına maruz kalan Milas'taki araziye, lavanta bahçesi yapılacağı öğrenildi. Arazinin sahibi, “İnşaat yapma söz konusu bile değil” dedi.

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 11 gün süren orman yangınları, Türkiye’nin ciğerini paramparça etmiş, yitip giden canların acısı günlerce dinmemişti.

Bölgede ağaçlandırma için yapılan yardım çağrılarına büyük destek verilmiş, küle dönen alanların sık sık imara açılmayacağı özellikle belirtilmişti.

'İNŞAAT YAPILIYOR' YALANI

Ancak Milas’ın Kargılı koyunda çekilen ve ‘inşaat yapılıyor’ iddiasıyla paylaşılan iş makineli video, ortalığı bir anda karıştırdı.

Birçok kullanıcı, arazinin imara açıldığını öne sürerek, devlet yetkililerini suçladı.

Milas’ta yanan ormanlık alanlara 'inşaat yapılıyor' iddiası yalan çıktı VİDEO



LAVANTA VE KEÇİBOYNUZU AĞAÇLARI DİKİLECEK

Çok geçmeden sosyal medyada yayılan video ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu, arazinin bizzat sahibi açığa çıkardı.

Buna göre arazide yanan zeytin ağaçlarının temizlenerek yerine lavanta ve keçiboynuzu ağaçlarının dikileceği ifade edildi.

İş makinelerinin ise ağaçların köklerini çıkarıp araziyi yeniden düzenleme amacı ile kullanıldığı belirtildi.

ARAZİ SAHİBİ: SÖYLENTİLERİN HEPSİ YALAN, ÖYLE BİR ŞEY YOK

Arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Yan tarafımızda bulunan araziler de, yeşillendirme çalışmasına başlasa çok iyi olacak. Şu anda yandığı için çok kötü bir görüntü var. Biz arazimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ağaçlarımız yandığı için bir an önce temizliğini yapıyoruz. Burası bizim tapulu arazimiz.

17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik. Düzenlediğimiz yerleri yeşillendireceğiz. Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken, herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor. Bodrum çok güzel bir yer her taraf yandı, yeniden yeşillendirmek lazım. Herkes bizim gibi hemen yeşillendirme çalışması yapsa, çok güzel olacak.” dedi.