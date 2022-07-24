Milas’ta yangın kontrol altına alınırken 4 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan Muğla’nın Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale edildi

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlerin söndürülmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Makilik, orman ve zeytinliklerin bulunduğu alan çıkan yangına; 4 helikopter, 4 uçak ile havadan 15 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozerle de karadan müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırlen 4 hektar ormanlık alan küle döndü

İHA'nın haberine göre; alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yapılan ilk incelemelere göre yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.