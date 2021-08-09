Milas yangınına Rus uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracıyla görüntülendi.

Muğla'nın; Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.

SU ATMA ANINI İHA GÖRÜNTÜLEDİ

Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, İHA tarafından görüntülendi.

Görüntüde, uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.

Milas'ta yangın söndürme uçağının müdahale anı VİDEO