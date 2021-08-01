Bölgede çıkan orman yangının yön değiştirmesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar ve tatilciler, büyük çaresizlik yaşıyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesinde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum’un Mazı mahallesine sıçradı.

Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı’da yerleşim yerlerini tehdit etti.

Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı.

TEKNE VE BOTLARLA KAÇIŞ

Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam edildi.

Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Milas'ta yangın yön değiştirdi, 3 otel tahliye edildi ViDEO

5 YILDIZLI 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti.

Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile başka yerlere nakledildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle Muğla ve İzmir'den getirilen 6 TOMA ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulundu.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

Tersanede çalışanları ev vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.