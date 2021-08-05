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    Milas'taki termik santrale sıçrayan yangın söndü

    Milas'taki termik santrale sıçrayan yangın söndü

    Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın söndü.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 09:16
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    Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşması nedeniyle bölge tahliye edilmişti.

    SANTRALE ULAŞAN YANGIN SÖNDÜ

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınla ilgili verdiği bilgilendirmede, santrale ulaşan ve kısmen etkileyen yangının sabah saatlerinde söndüğünü belirtti.

    Milas taki termik santrale sıçrayan yangın söndü #1

    MİLAS 6 GÜNDÜR YANIYOR

    Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.

    Milas taki termik santrale sıçrayan yangın söndü #2

    SANTRALİ KURTARMAK İÇİN 10 SAATLİK MÜCADELE

    Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler, yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu.

    TEHLİKELİ MADDELER BOŞALTILDI, SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

    Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddeler ile  çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı.

    Milas taki termik santrale sıçrayan yangın söndü #3

    YANGIN ETKİSİNİ KAYBETTİ

    Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

    Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi.

    Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Milas'taki termik santrale sıçrayan yangın kontrol altına alındı VİDEO

    Milas taki termik santrale sıçrayan yangın söndü #4

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