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Milas’taki yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaların devam ediyor.
- İHA
- 02.09.2021 - 16:18
Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgesine havadan müdahale için Güvercinlik, Milas, Aydın Nazilli, İzmir Seferihisar’da konuşlu 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekipleri hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.