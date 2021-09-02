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    Milas’taki yangın kontrol altına alındı

    Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaların devam ediyor.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 16:18
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    Milas’taki yangın kontrol altına alındı

    Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın bölgesine havadan müdahale için Güvercinlik, Milas, Aydın Nazilli, İzmir Seferihisar’da konuşlu 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Ekipleri hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Milas’taki yangın kontrol altına alındı #1

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