Milas'taki yangında mahsur kalan kişi helikopterle kurtarıldı

Orman yangınlarına yönelik mücadelenin devam ettiği bu zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri Milas'taki yangının ortasında kalan vatandaşı helikopterle kurtardı.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları devam ederken, alevlerin olduğu bölgeden vatandaşların tahliye işlemleri hız kesmeden sürdürülüyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangının olduğu bölgede mahsur kalan kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

VATANDAŞA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı." dedi.

MSB, yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı VİDEO

"KEŞİF UÇUŞLARI DEVAM EDECEK"

Bakanlık, bölgede keşif uçuşlarının devam edeceğini belirterek, "Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.