Murat Kurum duyurdu! Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin ismi Necmettin Erbakan olacak İBB Başkan adayı Murat Kurum Bayrampaşa Millet Bahçesi Açılışı Programına katıldı. Açılışta konuşma yapan Kurum, "Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, her geçen gün projelerine bir yenisini ekliyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen projelerde yeşil alanların korunması dikkate alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçelerinin yapımı devam ediyor.

Millet bahçesi açılışına katıldı

Son olarak İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Bayrampaşa ilçesinde millet bahçesi açılışı gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Millet Bahçesi Açılışı Programı'na katıldı.

Açılışa katılan Kurum, halka seslenerek millet bahçesinin Necmettin Erbakan ve 200 arkadaşının anılarıyla dolu olduğunu belirtti.

"Bahçemizin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur"

Murat Kurum konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Buradan ilk kez açıklıyorum. Muhteşem millet bahçemizin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. Hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri İstanbul hedefiyle yollardayız. Her yerde olduğu gibi Bayrampaşa’mızda da temellerini attığımız projelerimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. İşte şu anda açılışı yapılacak bu güzel millet bahçemizin yapımında başkanımızla birlikte çok büyük emeklerim var. Bu alan; Milli Görüş Hareketi'nin lideri, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve 200 arkadaşının hatıralarıyla doludur.

"Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık"

Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikası'nın, sonraki adıyla Pancar Motor Fabrikası'nın olduğu yerdir. Biz merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik. Burayı, 'Hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir yeşil mekân yapmak için' başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık. Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekânı gördükçe inanın duygulanıyorum.

"Hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır"

3 gün sonra Hocamızın vefatının 13. seneyi devriyesi olacak. Ben merhum Hocamıza Allah rahmet eylesin diyorum. Buradan ilk kez ilan ediyorum. Bu muhteşem millet bahçemizin ismi; Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. Birbirinden güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz; hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini, milletimize daima hatırlatacaktır."