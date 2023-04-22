Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayınladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz" dedi.

DHA

Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Savaşı'mızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak"

Tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insani felsefenin cumhuriyetin dayanağı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Bu felsefenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dolayısıyla Meclisimizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır. Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır.

"15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak"