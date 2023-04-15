Millet İttifakı, komedi programında tiye alındı Kurtuba TV isimli bir YouTube kanalında yapılan animasyonda altılı masanın politikaları tiye alındı. Animasyonu izleyenler paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçti.

Siyasette gündem bir hayli yoğunken, adaylar da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hal böyle olunca hararetli günler yaşanıyor.

Ancak bazı paylaşımlar siyasetin yoğun gündeminde bir nebze de olsa izleyenleri gülümsetiyor.

Komedi programının animasyonu yapıldı: Millet İttifakı'na peş peşe giydirmeler

Bunlardan biri de komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına yapılan animasyon oldu.

Kurtuba TV isimli YouTube kanalının yaptığı 'Konuşamayanlar' isimli animasyonda Millet İttifakı tiye alındı.

Animasyonda programa ittifak liderlerinin katıldığı görüldü.

Dalga konusu oldular

Hasan Can Kaya'ya benzetilen komedyen, birer birer altılı masayla dalga geçti.

Animasyonda altılı masanın HDP ile olan yakınlığına gönderme yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik giydirmeli espriler havada uçuştu.

Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.