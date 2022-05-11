Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir mi anketi

6'lı ittifakta yaşanan son olaylar sonrası seçmenin, "Bu ittifak ortak aday çıkarabilir" inancı düşmeye başladı.

2023 seçimlerine geri sayım başladı.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı almıştı.

Ancak 6'lı ittifak arasında yaşanan kavgalar sonrası ittifakın liderlerinden dağılma mesajları da gelmeye başladı.

Son yaşananlar

DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ayrılık imalı mesajlarından sonra; CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile adaylık kapışması, seçmen üzerinde olumsuz imaja neden oldu.

İnanç düşüyor

Seçimler için kamuoyunun nabzını tutan anket şirketlerinden Areda Survey de 6'lı masada yaşanlar için bir kamuoyu araştırması yaptı.

26-28 Nisan'da 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı soruldu.

Çıkan sonuçların 5 aylık verilerle kıyaslandığı ankette, seçmenin Millet İttfakı'ndan ortak aday çıkacağı inancı düşüyor.

6'lı masada yaşan son olaylar sonrası bir önceki ankette yüzde 72 olan "Evet aday çıkarır" diyenlerin oranı yüzde 58'e düştü.

5 aylık sonuçlar ise şu şekilde;