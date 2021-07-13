Millet İttifakı pasif bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının, yetkileri eline alınca hemen Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek birinin olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı rakip olmaktan çekiniyor.

HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile birlikte Cumhurbaşkanı adayı arayışında olan Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl bir aday olması konusunda da kriterlerini açıklamaya başladı.

YETKİLERİ HEMEN DEVREDECEK BİR İSİM ARANIYOR

CHP'nin planına göre; Cumhurbaşkanı adayı aktif bir isim olmayacak.

Seçimlerin kazanılması durumunda elinde bulunan tüm yetkileri direkt olarak Meclis'e ve Başbakan'a devredecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Cumhurbaşkanı kriterlerimi saymıştım. En önemlisinin altını çizmek istiyorum: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte biri olmalı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin belirlediği Cumhurbaşkanı adayı kriterleri akıllara Ekmeleddin İhsanoğlu'nu getirdi.

O günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu da CHP'nin bu politikasıyla belirlenen bir isimdi.