Millet İttifakı, Trabzon'da AK Parti kadar kalabalık toplayamadı Millet İttifakı'nın Trabzon'da yaptığı mitinge katılım, AK Parti'nin şehirde düzenlediği coşkulu kalabalığı akıllara getirdi.

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Türkiye için kritik seçime sayılı günler kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti.

Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Trabzon'daki coşkulu mitingleri hatırlandı

Saat 13:30'da başlayan miting için Trabzonlu vatandaşların bir kısmı alanı doldurdu.

Yaklaşık 1 saat süren mitingde bir ayrıntı göze çarptı.

Mitinge katılım sonrası basına yansıyan kareler, AK Parti'nin Trabzon'da yaptığı mitingleri akıllara geldi.

(Millet İttifakı'nın Trabzon mitinginden bir kare.)

Aradaki fark dikkat çekti

AK Parti'nin son Trabzon mitingiyle Millet İttifakı'nın düzenlediği Millet Buluşmaları arasındaki katılım farkı dikkatlerden kaçmadı.

(AK Parti'nin Trabzon mitinginden kareler.)

"Tüm bürokratik engelleri kaldıracağım"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkan, İstanbul'u hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmed'in öngördüğü İstanbul'u yapacak, buna inanıyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yapacak. Tüm bürokratik engelleri kaldıracağım" diye sözlerine başladı.

"85 milyonu kucaklaştıracağım, birlikte olacağım"

"Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı" diyen Kılıçdaroğlu, "Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık, bıkmadık mı? Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım, birlikte olacağım. Güzel Türkiye'ye yeniden inşa edeceğim. Hayatın her aşamasında göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Beşli çeteye, uyuşturucu baronlarına, 5-6 yerden maaş alanlara var; emekliye yok. Yemezler. 418 milyar dolarlık hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım" diye konuştu.

(Millet İttifakı'nın Trabzon mitinginden bir kare.)

"Davaları açacağız paralar gelecek"

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın?' diyorlar. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bütün avukatları, akademik dünyanın önde gelen isimleri çağırdım, konuştum. Davaları açacağız paralar gelecek. Malvarlıkları var, kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiç endişe etmeyin."

Esnafa yönelik atılacak adımları sıralayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Esnafın bir ay içinde bankalardan, kooperatiflerinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisini sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer, beraber olmaktan geçer, kul hakkı yememekten geçer. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir, kul hakkı yememektir, yolsuzlukla mücadeledir, esnafın içinde bulunduğu durumdur, kişibaşı gelirin düşmesidir, adaletin olmamasıdır. Biz beraberiz, adaleti getireceğiz" diye konuştu.

(Millet İttifakı'nın Trabzon mitinginden bir kare.)

"Mustafa Kemal'in hayalini gerçekleştireceğiz; demiryolunu Sarp'tan geçireceğiz"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Trabzon sporuyla dünya markası. Herkesin saygıyla andığı, söz ettiği güzel ve görkemli bir kent Trabzon. Trabzonlunun geliri 1300 dolar düştü. Çok sayıda genç büyük kentlerin varoşlarında iş arar haline geldi. 100 yıl nasip ederse Mustafa Kemal'in hayalini gerçekleştireceğiz; demiryolunu Sarp'tan geçireceğiz. Bunu yapacağız, sadece Trabzonlu değil, bütün Karadeniz görecek" diye konuştu.

"Bir söz almak istiyorum" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Devletin kolonlarını kestiler, onların yeniden inşa edilmesi lazım. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Adaletin olmadığı yerde kargaşa olur, haksızlıklar olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Altı lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz. Geçmişte o partiye, bu partiye oy vermiş olabilirsiniz. Ama sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyenlere prim vermeyin. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı malvarlığı dolayısıyla tehdit edilemez" dedi.