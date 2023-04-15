Millet İttifakı'nda hedef muhafazakar seçmen oyları: 4 partinin adayları CHP'ye oy isteyecek Millet İttifakı'nda CHP listelerinden seçime girecek olan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi, muhafazakar seçmeni CHP'ye çekebilmek için sahaya inecek. Bu 4 partinin adaylarının kendi bölgeleri dışında da çalışma yürüteceği öğrenildi.

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14 Mayıs'a sayılı günler kala Millet İttifakı'nın oy hesapları sürüyor.

İttifakın hedefinde ise muhafazakar vatandaşların oyları var.

Daha önce muhafazakarların oyunu alabilmek için türbe ziyaretleri gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu için bu kez de CHP listelerinden seçime girecek 4 parti kolları sıvayacak.

Seçime CHP listelerinden girecek 4 parti CHP için çalışacak

CHP listelerinden aday gösterilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili adaylar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için sahaya iniyor.

Ancak yapılacak çalışma bununla da sınırlı kalmayacak.

Bu 4 partinin adayları, seçim bölgelerinin dışındaki yerlerde de Kılıçdaroğlu'na oy isteyecek.

Muhafazakarların oyunu CHP logosuna yönlendirmek için uğraşacaklar

Yapılacak çalışmayla muhafazakar vatandaşları CHP logosuna çekmek istediklerini ifade eden parti kurmayları, “Sadece Kemal Bey’in kazanması değil, Meclis çoğunluğunun alınması da önemli. Yoksa ‘topal ördek’ durumu olur. Biz Meclis çoğunluğunu da alarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi: Araştırma yaptırdık, Kılıçdaroğlu'na destek arttı

Öte yandan Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Saadet Partisi kurmaylarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda parti tabanında bir araştırma yaptığı öğrenildi.

Tabanın daha önce Kılıçdaroğlu'na desteğinin daha önce düşük olduğu aktarılırken, bu oranın zamanla arttığı öne sürüldü.