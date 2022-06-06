Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu endişesi: Kazanamaz

Cumhur İttifakı'na karşı kurulan 6 muhalefet partisinin ortak endişesi, ittifakın "Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçimleri kazamayacağı" oldu.

Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor.

2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları günden güne daha da artarak devam ediyor.

Beledeiye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'unun adaylıklarında önünü kesen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu an masadaki en güçlü aday poziyonunda.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun 10 seçimde aldığı mağlubiyetlerin göz önüne alınması sonucu ittifak içindeki partiler, bu karardan mutsuz.

Konuyla ilgili en büyük itiraf İyi Parti'den geldi...

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz'a konuşan ismini vermek istemeyen İYİ Partili bir yönetici, Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacağını belirtip konuyla ilgili endişelerini ise şu sözlerle anlattı;

Kazanamaz algısı oluştu

"Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. Çarşamba günleri grup toplantısı olduğu için ana baba gününe dönüyor. Geldikleri yerlerde, Kılıçdaroğlu aday olursa kimsenin oy vermeyeceğini söylüyorlarmış. 'O mu aday olacak?' diye bize soruyorlar. Biz 'Henüz karar vermedik' diyoruz. 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız' algısı oluşmuş.

Farklı düşünen bir kişi bile yok

Bu sözlere hepimiz muhatap oluyoruz. Farklı düşünen bir kişi yok. 'Mecbur kalırsak veririz' diyenler var ama azınlıktalar. Mutlak çoğunluk aksini düşünüyor.

Sebepleri;

Aleviliğini öne atıyorlar. Bu konudan ayrıştırmak kabul edilebilir değil. Bir de HDP ile ilgili lafları dolayısıyla MHP ve AK Parti'den gelenlerde 'HDP'nin peşinden mi gideceğiz' algısı var.

Akşener'in bizi ikna etmesi lazım

Biz tartışmadan karar almıyoruz. Genel Başkan tahmin ediyorum ki il başkanlarını da çağırır. Hatta ilçe başkanlarına kadar inebilir. Buradan 'Hayır' çıkar. Genel Başkan'ın partiye rağmen 'Evet' demesi zor. Önce bizleri ikna etmeli. Aşağıyı serbest bırakırsa kimse evet demez"