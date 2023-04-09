Millet İttifakı'nda liste krizi sürüyor: 3 parti CHP'nin teklifini beğenmedi Millet İttifakı'nda İyi Parti dışındaki diğer partilerin ortak listeyle seçime kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmelerde anlaşmazlık çıktı. Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP'nin '7 tane garanti seçilecek yer' teklifini az bulduğu öğrenildi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nda ortak liste kararı alındı.

Buna göre Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girecek.

Bu partilere ise 600 aday içerisinden toplamda 100 kişilik bir kontenjan ayrıldı.

İyi Parti dışındaki tüm partiler tek listeden giriyor

Ayrıca Deva, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’ne toplam 7 tane garanti seçilecek yer verileceği bilgisi aktarıldı.

İyi Parti ise bu sistemin dışında kalarak CHP ile 'fermuar' modelinde anlaştı.

İttifakta çalışmalar bu kapsamda yürütülürken, listelerin belirlendiği CHP Genel Merkezi'nde gece boyunca ışıklar sönmedi.

Milletvekili aday listelerinin teslimi için son güne girilirken, listeler 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Deva, Gelecek ve Saadet'in beklentileri karşılanamıyor

Ancak Millet İttifakı'nda liste krizi henüz bitmiş değil...

Deva Partisi'nin CHP'den teklif edilenin yanı sıra, 10 garanti yer 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yerler istediği öğrenildi.

Saadet ve Gelecek partilerinde ise 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer talebi var.

Talepler CHP'yi ikiye böldü

3 partinin taleplerine karşılık CHP içinde de kriz çıktı.

Diğer partilerin garanti bölgeleri istemeleri sonrası, milletvekili seçilme ihtimali düşen CHP'lilerden itiraz geldi.

Kendi aralarında kavgaya tutuşan CHP'liler nedeniyle listelerin belirlenme süreci biraz daha aksadı.

Hal böyle olunca CHP Genel Merkezi'nde listelerin tamamlanması son ana kadar sürecek gibi görünüyor.

Cemal Enginyurt, İstanbul 1. bölgeden aday gösterilecek

Öte yandan Demokrat Parti'de ise Cemal Enginyurt'un İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı gösterileceği aktarıldı.

Son olarak Haşim Kılıç'ın Ankara’dan, Ertuğrul Günay'ın ise İzmir’den Deva Partisi’nden aday gösterileceği de öne sürüldü.