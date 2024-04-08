Millet İttifakı'nın 4 yıl önceki fotoğrafından yalnızca Ekrem İmamoğlu kaldı Geçtiğimiz seçimlerde ittifak yürüten CHP ile İyi Parti arasındaki bir bayram ziyareti dikkat çekmişti. Ziyarete ilişkin kareden yalnızca Ekrem İmamoğlu kazanan isim olarak çıktı.

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Tarihler 26 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o dönemki ittifak ortağı CHP'nin önemli isimlerini evinde ağırladı.

CHP'nin o dönemlerde genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle Akşener'in misafiri oldu.

Akşener'e ise yerel seçimlerde İmamoğlu'nun karşısına İBB Başkan Adayı olarak gösterilen Buğra Kavuncu da eşlik etti.

4 yıl önceki o fotoğraf akıllara geldi

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyarete ilişkin kamuoyuna servis edilen fotoğrafta Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Kavuncu'nun bir masanın etrafında toplandıkları görülmüştü.

Ancak o fotoğraftan artık eser kalmadı.

İlk önce CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden Canan Kaftancıoğlu ayrılırken onu Kılıçdaroğlu'nun kurultayda Özgür Özel'e kaybetme süreci izledi.

Önce Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu, ardından da İyi Parti...

Özgür Özel ile birlikte iki ismi saf dışı bırakan İmamoğlu'nun arası, bu kez de İyi Parti'yle açıldı.

İmamoğlu, yerel seçim sürecinde Meral Akşener tarafından sert sözlerle hedef alınırken, Buğra Kavuncu İyi Parti'nin İBB Başkan Adayı olarak gösterildi.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre İyi Parti'nin hayal kırıklığı yaşamasının ardından önce Kavuncu, partideki Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonra ise İyi Parti'de olağanüstü kurultaya gidileceği açıklandı.

Son olarak ise Meral Akşener, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.