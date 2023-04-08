Millet İttifakı'nın aday belirleme süreci animasyona taşındı: Akşener'in ayrılığı, HDP'nin desteği..

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.
Pusulada yer alacak isimlerin netleşmesiyle, vatandaşlar 14 Mayıs'ta kararını verecek.
Seçimde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak.
Şimdilerde şehir şehir gezerek çalışmalara başlayan ve televizyon ekranlarında, sosyal medya hesabında demeçler veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir çıkmasın içine girmişti.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci
6'lı masa etrafında toplanan parti liderleri, aylarca süren toplan-dağıl görüşmelerinden sonuçsuz ayrıldı.
Her toplantı sonrası kararın açıklanması beklenirken, masada adaylık krizi baş gösterdi.
Bu süreçte masa 4 günlüğüne dağıldı, HDP ile görüşmeler yapıldı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arabuluculuk rolü üstlendi derken Kılıçdaroğlu nihayet adaylığını açıkladı.
Animasyona taşındı
Büyük krizlerin yaşandığı 6'lı masanın aday belirleme süreci sosyal medyada yayın yapan Kurtuba TV'ye adeta mizah konusu oldu.
Süreci ele alarak her ayrıntısıyla animasyona çeviren Kurtuba TV'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Mizah konusu olan olaylar
Ele alınan konular ise şu şekilde:
- Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusundaki ısrarı,
- Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul haricindeki etkinlikleri,
- Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vetosu,
- Kılıçdaroğlu'nun masadaki her isme koltuk vermesi,
- İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık çağrısına sessizliği,
- Fazıl Say'ın 'çek fisonu gitsin' paylaşımı,
- HDP'nin masaya desteği.