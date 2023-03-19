Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de coşkuyla karşılandı CHP Lideri ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, Kılıçdaroğlu'nu alkış ve sloganlarla karşıladı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine 55 gün kaldı. Adayların şekillenmeye başladığı seçim sürecinde, nabızlar yükselmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın aylar öncesinden açıklanan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı. Masanın liderleri İzmir'de buluşacak İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa 6'lı masa liderleri de katılacak. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Slogan ve alkışlarla karşılandı Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkış kapısından aracına doğru yürüdüğü esnada, kalabalıktan dolayı küçük çaplı kargaşa yaşandı. Partilileri selamladı Kılıçdaroğlu zorlukla binebildiği aracından kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladı. CHP lideri, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak program öncesi dinlenmek üzere oteline gitti.