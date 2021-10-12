Millet İttifakı'nın hedefinde DEVA ve Gelecek Partisi var

Millet İttifakı'nın hedefinde DEVA ve Gelecek Partisi var

Gelecek seçimler için ittifak çalışmalarına başlayan partilerden CHP ve İyi Parti, ittifakı eski AK Partililerin kurdukları partilerle genişletmeyi düşünüyor.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren muhalefet partilerinin seçim çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı.

CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi'nin dışında kurdukları Miilet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

İttifaktaki parti adayları ise DEVA ve Gelecek Partisi...

KILIÇDAROĞLU BABACAN'A, AKŞENER DAVUTOĞLU'NA GİDECEK

Kulislerde konuşulan ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ahmet Davutoğlu'na önümüzdeki aylarda ittifaka katılım için teklif yapacağı...

Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu'na AK Parti iktidarında başbakan olduğu dönemlerde, kullandığı sert ve hakaretvari üsluplardan dolayı, ittifak çağrısını Akşener'in yapacağı öğrenildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da önümüzdeki günlerde, bir başka eski AK Partili olan Ali Babacan'a ittifak için davet götürmesi bekleniyor.

DEVA Partisi Lideri Babacan'a aynı çağrıyı yine Akşener de yapacak.