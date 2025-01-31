Milletvekillerinin dijital şiddet isyanı: Çok dertli olduğumuz bir konu

Haber Merkezi

Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar da girdi...

Bunların başında sanal linç/şiddet geliyor.

Dijital mecralarda sık sık yaşanan bu şiddet türü en çok şikayet edilen sorunlardan biri.

Bu kapsamda TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ü ağırladı.

Gün ile bir raya gelen vekillerin de gündeminde bu konu vardı.

VEKİLLER İNTERNET LİNCİNDEN ŞİKAYETÇİ

Gün'ü ağırlayan TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, konuğuna bu sorunun çözümünü sordu.

Erdoğan, siyasetçi olarak internet ortamında sürekli linçe uğradıklarını söyledi.

"PAYLAŞIMLARIMIZIN ALTINA YAZILAN YORUMLAR ŞİDDET İÇERİKLİ"

Erdoğan, “Vekiller olarak dijital şiddet yaşıyoruz. Paylaşımlarımızın altına yazılan yorumlar; inanılmaz şiddet içerikli. Çok dertli olduğumuz bir konu.

"FOTOĞRAFIN ALTINA ZIKKIM YİYİN YAZIYORLAR"

Şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘Zıkkım yiyin’ şeklinde başlayan çok acayip şeyler. Çok can sıkıcı." dedi.