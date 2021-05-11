Milli atıcılarımızdan Filistin'e destek

Ülkemizi Hırvatistan'ın Split şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Atmalar Kupası’nda başarıyla temsil eden atıcılarımız, Filistin bayrağı açarak Filistin'e destek oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda ülkemizi temsil eden milli atıcılarımız, havaalanında Filistin bayrağı açarak İsrail saldırısı altındaki Doğu Kudüs’te olanları protesto etti.

Filistin’e destek veren milli atıcılarımız, İsrail’in her fırsatta Filistin halkına zulüm uyguladığını hatırlatarak havaalanında şu açıklamayı yaptı:

“İsrail, her fırsatta uyguladığı Ramazan’da da adet haline getirdiği insanlık dışı zülmüne devam ediyor. Müslümanlara her türlü baskı yapılarak, ibadet için Mescid-i Aksa’ya girişlerin engellenmesi ve orantısız şiddet uygulanması kabul edilemez bir insanlık suçudur. Filistinlilere karşı yıldırma, istila ve işgal maksatlı bu vahşet, tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir."

“ORTA DOĞU’NUN ŞIMARIK ÇOCUĞU”

Müslüman ülkelerin kafalarını kumdan çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Milli Atıcılarımız: “Birleşmiş Milletler’in aldığı kararları uygulamayan, Orta Doğu’nun şımarık çocuğuna Batılı ülkeler ses çıkarmıyor ve üç maymunu oynuyorlar. Bu çifte standarttan güç alan kura tanımaz İsrail de her türlü vahşeti uygulamaya devam ediyor. İsrail’in devlet terörü haline getirdiği, insanlık düşmanlığı bu tutumunu kınıyoruz. Birleşmiş Milletler’in iki yüzlülüğe bir son vermesini, Müslüman ülkelerin kafalarını kumdan çıkarmalarını bekliyor ve bu konuda kınamadan öte gerekli icraatların yapılmasını bekliyoruz.” İfadelerinde bulundu.