Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan Milli Deniz Topu envantere girdi. Bu sayede yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyetlerin önüne geçilmiş olacak.

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AA

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma araçları her geçen gün artıyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile birlikte geliştirdiği 76/62 mm Milli Deniz Topu da onlardan biri.

MKE, bir yandan güncel tehditlere yönelik yeni çözümler geliştirirken bir yandan da yurt dışından tedarik edilen sistemlere milli alternatifler üretiyor.

2021 aralık ayında törenle test atışı yapılan milli topun, envantere alınma çalışmaları yapıldı.

Göreve hazır

Bugün ise sürecin sonuna gelindi.

Kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ korvetine entegre edilen Milli Deniz Topu, platform üstü testler sonrası göreve hazır hale getirildi.

İlk teslimat gerçekleştirildi

Bu gelişmenin ardından aldığı siparişler için harekete geçen MKE, Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatını Açık Deniz Karakol Gemisi'ne yönelik gerçekleştirdi.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide, Milli Deniz Topu kullanılacak.

Ağır silahlı karakol gemileri; istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevleri icra edecek.

Üretim başladı

MKE AŞ, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerinde yer alacak Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı ve üretime başladı.

Şirket, ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olan Milli Deniz Topu'nun yakın zamanda yurt dışı kullanıcılara sunulması için de görüşmeler yürütüyor.

Gecikmeler yaşanmayacak

Türk Deniz Kuvvetlerinin çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşmasına imkan sağlayacak Milli Deniz Topu sayesinde yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyetler ve gizli ambargoların önüne geçilecek.

Yurt dışından temin sürecinde verilen uzun süreler nedeniyle projelerde yaşanan gecikmeler de ortadan kalkacak.

Dakikada 80 atış yapıyor

Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılıyor. Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem, yaklaşık 20 kilometre menzile ulaşıyor.

Proje için Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerden etkin şekilde yararlanan MKE AŞ, Milli Deniz Topu'nu 12 ay gibi kısa sürede üretti.

76 milimetre topta elde edilen başarı ve tecrübe ile 127 milimetre Deniz Topu'nun da MKE AŞ tarafından üretilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile koordineli geliştirme çalışmalarına başlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)