Milli denizaltı torpidosu ile seyir ve hava savunma füzeleri seri üretime geçiyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları için geliştirilen milli denizaltı torpidosu AKYA, milli seyir füzesi ATMACA ile hava savunma füzesi SAPAN'ın seri üretim sözleşmeleri imzalandı.

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DHA

Türkiye, savunma sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Milli denizaltı torpidosu AKYA, milli seyir füzesi ATMACA ile hava savunma füzesi SAPAN'da seri üretime geçiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Deniz Torpido ve Füze Sistemleri projesi kapsamında AKYA, ATMACA ve SAPAN'ın seri üretim sözleşmeleri imzalandı.

SSB'deki imza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sektör temsilcileri katıldı.

"Donanmamıza büyük katkılar sağlayacak"

Yaşar Güler, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek "Bu atılımların arkasındaki temel etken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü irade ile savunma sanayi kuruluşlarımızın, Türk mühendislerinin ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığıdır. Türkiye artık sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, mühendislik yetenekleri ile kritik teknolojilerin üretim üssü konumundadır. Savunma sanayii ürünlerimizin uluslararası pazardaki marka değerinin, her geçen gün artması da ayrıca gurur vericidir. İbn-i Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir Deniz Kuvvetleri'ne sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur. Bu bilinçle şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayisinde de büyük aşamalar katettik, ediyoruz. Bugün seri üretimine yönelik önemli bir adım attığımız, yerli ve milli denizaltı torpidomuz AKYA, milli seyir füzemiz ATMACA ile yüksek etkilere sahip SAPAN füzemiz de bu alandaki çalışmalarımızın en yeni ürünleri arasında yer almaktadır. Bu ürünler kara sularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Nitekim yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi ortaya koyan bu üstün teknoloji ürünü sistemlerimizle birlikte Deniz Kuvvetleri mavi vatanımızdaki harekat kabiliyetini daha da artıracak, uluslararası güvenlik ve barışı destekleme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürecek, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir" dedi.

"Savunma sanayimiz bekamızın ayrılmaz parçası"

Güler, savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin öneminin dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını vurguladı.

Güler, "Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayimizi bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu anlayışla başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliğimizi sürdürüyoruz. Son Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda da kararlaştırdığımız gibi başta uçak gemimiz olmak üzere yeni firkateynlerimizin, açık deniz karakol gemilerimizin, yeni tip çıkarma gemilerimizin, yeni nesil mayın avlama gemilerimizin ve milli hücum botlarımızın inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıları yeni başarılarımızın öncüsü kabul ederek azimle, inançla, yılmadan ve yorulmadan büyük bir gayretle çalışacağız. Zira savunma sanayisi alanındaki her başarımız bir yandan ordumuzun gücüne güç katarken diğer yandan da ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayarak uluslararası alandaki etkimizi artırmaktadır. İnanıyorum ki cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunmanın, kalkınmanın, üretimin de yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle başta Akya, Atmaca ve Sapan olmak üzere birbirinden değerli sistemlerin üretilmesinde emeği geçen başta Savunma Sanayi Başkanlığı ve ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlara, kıymetli mühendislerimize, emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Caydırıcı güç olacak"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hava savunma alanındaki milli ürünlerin dünya standartlarında olduğuna işaret ederek, "Hatta birçok yönden de üzerinde olup fayda analizi olarak dünyada tasarladığımız hava savunma sistemlerinin bir alternatifi bulunmamaktadır. Sistemler sistemi olan hava savunma; mühimmatların aynı anda güdülmesi, en optimum anda fırlatılması ve hedefle buluşması ile tüm bu faaliyetlerin koordinasyonu, güdümü ve diğer hava savunma unsurlarıyla koordineli çalışmasını içeren bir sistemler sistemidir. Envanterde yer alan su altı ve su üstü platformların AKYA torpidosu, ATMACA ve SAPAN silah sistemleri ile donatılması sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın mavi vatanın en uç köşesinde dahi gücünü ispat edebilecek, bölgedeki caydırıcı gücü olarak sahada kendisine yer bulmasını sağlayacak ve bu doğrultuda denizlerdeki menfaatlerimizi korumamıza, bölgedeki barışı tesis etmemize çok önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)