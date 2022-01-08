Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz'ın biyografisi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı. Peki, yeni bakan yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görev değişikliği yaşandı.

Nazif Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile MEB Bakan Yardımcılığına atandı.

Yayımlanan kararla, bakan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Emre Bilgili, görevden alındı.

Peki, yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen Nazif Yılmaz, lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı. Lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde bitiren Yılmaz, lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Nazif Yılmaz, doktora çalışmasını ise Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

GÖREVLERİ

Nazif Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan yeni kararla birlikte Yılmaz, Ahmet Emre Bilgili'nin görevden alınmasıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.