Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Netanyahu'ya: 'Bir gün seni de vuracaklar...' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı anları paylaşarak, "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu ekledi. Bu paylaşımı alıntılayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Gebereceksin" diyerek tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail'in savaş uçakları, tam 5 gündür Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor. Karşılıklı çatışmaların hız kesmeden devam ettiği çatışmada, yüzlerce sivil hedef alındı. Ortaya çıkan görüntüler ise İsrail-Filistin hattındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki, Gazze kısa sürede adeta enkaza döndü. Yıkılan binalar çok sayıda çocuk, genç, yaşlı ve kadınlara mezar oldu. Netanyahu'dan saldırı paylaşımı Gerilim hat safhada devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Netanyahu, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze’de vurulan bir binanın görüntüsünü paylaşarak, “Tüm gücümüzle devam edelim.” notunu ekledi. "Gebereceksin..." Bunun üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. Yılmaz, "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin…” ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 950'ye yükseldi.