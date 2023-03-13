Mahmut Özer açıkladı! Depremzede öğrenciler istediği şehirde sınava girebilecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede öğrencilerin dilediği şehirde LGS'ye girebileceğini açıkladı.

Ortaokuldan liseye geçiş yapacak olan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavının tarihini açıkladı.

LGS'nin 4 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanırken, bir yeni gelişme daha yaşandı.

Bakan Özer, deprem bölgesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

O açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınavların deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını vurguladı.

Dileyen öğrenci farklı şehirde sınava girebilecek

Özer, şu ifadeleri aktardı;

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek.

Kaç soru, kaç oturum, saat kaçta?

Merak edilen bir diğer soru ise sınavın kaç sorudan oluşacağı.

90 sorudan oluşacak olan çoktan seçmeli LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum saat 09.30'da başlarken, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, ikinci dönemden muaf tutulacak

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.