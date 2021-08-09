Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den fidan bağışı çağrısı

Bakan Mahmut Özer, kendisine tebrik amaçlı çiçek göndermek yerine fidan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Görevi Ziya Selçuk’tan devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Seferberliği’ için çağrıda bulundu.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile kendisine tebrik amaçlı çiçek yollayanlara teşekkür etti.

“KAYBETTİĞİMİZ CANLARIN YERİNE FİDAN BAĞIŞINDA BULUNALIM”

Özer'in tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istediği paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım."

Paylaşımda, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.