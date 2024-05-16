Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakatların detaylarını açıkladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamalarda yapılacak olan mülakatların nasıl yapılacağını katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

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ensonhaber.com

Habertürk TV'de yayınlanan "Nagehan Alçı ile Nasıl Oldu?" isimli programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Müfredat ve mülakatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tekin, mülakatların nasıl yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, not tartışmalarına son noktayı koydu.

Adaylar mülakattan çıktıktan hemen sonra notlar girilecek

Adayların mülakat esnasında notlarını öğrenmeyeceklerini, adaylar komisyondan çıktıktan sonra jürinin notları gireceği ve sistemin kapanacağını ifade etti.

Bakan Tekin ayrıca tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını, alacaklarını hatta öneri olursa bunları da değerlendireceklerini belirtti.

Kamerayla güvence altına alınacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 45 dakikalık mülakat sürecinin kamerayla güvence altına alınacağını ve adayların anlattıkları ders hakkında a4 kağıdına cevapları yazabileceklerini söyledi.

İtiraz halinde sistem tekrar açılacak

İtiraz olması halinde ise sistemin tekrar açılacağını ve notların güncellenebileceğini ifade etti.

Son olarak adayların ve jürilerin birbirlerini bilmemesi adına iki tarafın da kodla tanımlanacağını söyledi.

"Jüri üyelerini de adayları da kodlayacağız"

Bakan Yusuf Tekin açıklamalarında,

Biz oturduk günlerce tartıştık, aklımıza gelebilecek bütün tedbirleri aldık. Kamuoyuyla da paylaştık. Bunun dışında da istediğiniz ilave bir tedbir varsa onu da alabiliriz. Bakacağız onun altyapısına da.



Burada jüri üyelerini de adaylarımızı da kodla tanımlayacağız. Herkes kod üzerinden birbirini tanıyacak. Kimse kimseyi bilmeyecek. Bunun benim açımdan çok önemi var.



Çünkü orada iletişim artık sağlanamaz. Ne siyasetçi sağlar, ne bürokrat sağlar ne de bir başkası sağlar. Aday, "Ben mülakata gireceğim mülakatta şu jüri mi varmış?" sorusunun cevabını bilmeyecek. Ben de bilmeyeceğim, sistem orada yürütecek.



Ben aday salondan çıkarken notunu öğrenecek demedim. Ben şunu söylüyorum: Aday salondan çıktığı an jüri üyeleri notlarını girecek elektronik ortamda ve sistem kapanacak. Aday bilmeyecek, jüri üyelerinin aday salondan çıktığı andan itibaren müdahale şansları da kalmıyor artık.



Bu aşamadan sonra adayın nota itirazı varsa sisteme tekrar giriş yapılır ve notlar o zaman bakılır.

ifadelerini kullandı.

"Sorular rastgele gelecek"

Mülakatların görüntülü olarak da kaydedileceğini açıklayan Tekin,

Güvenlik kamerasıyla mülakatları kaydedeceğiz.



Mülakata girecek aday şunu da diyemez,: "Bana baktılar, kılığıma kıyafetime bana zor soru sordular."



Çünkü kurgumuz şu; aday salona girdiği an bir bilgisayardan bir tuşa basarak buradan bizim sistemimizden kendisine rastgele bir soru çıkacak bir cevap kağıdına basılı olarak. Adayımız sorusunu cevaplayacak jürisine. Sonra bir tutanak imzalayacak. Hem yazılı belgemiz olacak hem görüntü olacak. Böyle tedbirlerimizi alıyoruz.

dedi.