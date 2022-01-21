Mahmut Özer: Yarıyıl tatili uzatılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmayacağını, okulların 7 Şubat'ta açılacağını söyledi.

Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Mahmut Özer, okul bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Bugün itibariyle başlayacak olan yarıyıl tatili ile ilgili konuşan Özer, iki haftalık tatilin uzamasını gerektirecek bir durumun olmadığını aktardı.

"TATİLİ UZATMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bilimsel verilere dayanarak karar verdiklerini söyleyen Mahmut Özer, "Biliyorsunuz bu süreçte bilimsel veriler ile elektronik takip sistemi oluşturduk, verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil.

İKİNCİ DÖNEM 7 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

7 Şubat'ta ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüzyüze eğitime devam etmek için okulları açacağız." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı: Yarıyıl tatili uzatılmayacak ViDEO