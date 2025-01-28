Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen istişare toplantısında, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamadan önce genel değerlendirme yapmak üzere düzenlenen toplantıya; Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, bakanlığın eğitim politikalarını geliştirirken istişare kültürünü çalışmaların merkezine konumlandırdıklarını ifade etti.

Tekin, "Eğitimde başarı bir aile olmak, bir ekip havası içinde aynı hedefe birlikte yürümekten geçer." dedi.

'ETKİNLİK HAFTASI, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE BİR BÜTÜN'

İl ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği il eğitim değerlendirme toplantılarına da değinen Bakan Tekin, kentlerdeki eğitim faaliyetleri ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için bu toplantıların önemine işaret etti.

Bakan Tekin, bakanlık tarafından alınan kararların kentteki yansımalarını görmeyi ve il müdürlükleri tarafından bu anlamda yapılan projeleri değerlendirmeyi kıymetli bulduğunu söyledi.

Dönem sonu faaliyet haftasında ülke genelinde yüz binden fazla etkinliğin düzenlendiğini belirten Bakan Tekin, etkinliklerin planlanmasından dolayı bakanlık teşkilatına teşekkür etti.

Etkinlik haftasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir bütün olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Faaliyet haftasının ana çıkış noktası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre bir biçimde çocuklarımızın haftayı verimli bir şekilde geçirmesi" değerlendirmesinde bulundu.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Bakan Tekin, bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki izleme ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra il müdürlükleri bünyesinde de bu sürece ilişkin faaliyetler yürütülmesini istedi.

Bakan Tekin, yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiğini belirterek, sistemin önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağı ve anlık güncel verilerin alınması, yatırım planlarından personel hareketliliğine kadar küçük, büyük yatırımlar gibi karar alma süreçlerinde bu sistemden yararlanacaklarını vurguladı.

Yakın zamanda birçok mevzuat güncellemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Tekin, il müdürlerinin bu konulara ilişkin yakın takipte olmalarını istedi.

Bakan Tekin'in ardından genel müdürler, bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu.