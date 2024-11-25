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A Haber'de canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair soruları yanıtladı.

Birbirinden önemli açıklamalar yapan Bakan Tekin, CHP'li belediyeler dahil olmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "MEB kreşleri kapatıyor" yönündeki iddialarına da değindi.

Bugün yaptığı konuşmada, "İki gün önce bir yazı ulaştı belediyelerimize. MEB, İçişleri Bakanı'na ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazmış; onlar valiliklere, valilikler, belediyelerimize: ‘Bu iş MEB’in işi. Bu kreşleri kapatın. Başkasının açmasına izin vermeyin. Açık olanları da kapatın.’ Bunu bir eğitim faaliyeti olarak görüp ‘Eğitim, MEB’in işi’ diyor." sözlerini kullanan Özgür Özel'e cevap veren Bakan Tekin, Özel'in yalan söylediğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"KREŞLER BİZİM BAKANLILIĞIMIZIN SORUMLULUK ALANI DIŞINDADIR"

Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisinin içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeyler içerisine giriyor.



Bu mevzunun aslı şu, ben tane tane anlatayım size. Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevini yerini getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanının dışındadır.



Biz herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi yetkimiz yok bizim. Bu ifadeleri, aynı ifadeleri Sayın İmamoğlu da kullanmış. Bunu ya bilmiyor cehaletlerinden söylüyorlar ya biliyorlar toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Yalan söylüyorlar açıkçası.

"TEKRAR SÖYLÜYORUM, BİZİM KREŞLERLE İLGİLİ BİR YAZIMIZ YOK"

Çünkü onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolü statüsündeki sosyal medyacılar aynı ifadeleri kullanıyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; bizim kendilerine yazdığımız yazı, belediyelere yazdığımız yazı ya da biz bir yazıyı yazarken CHP'li belediye, başka bir partili belediye diye bir şey yazmayız zaten.



Bir mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımalarız. Uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok.

PAYLAŞILAN YAZI HANGİ KONUDA?

Bakan Yusuf Tekin, "Paylaşılan yazıyı biz yazdık doğrudur." diyerek içeriğini paylaştı ve şu sözlere değindi;

Bahsettikleri yazı anaokulu ve ana sınıflarıyla alakalıdır. Anayasada eğitim-öğretimin bireysel bir hak ve devlet içerisinde bir ödev olarak sayıldığı, devletin bu ödevleri Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda halkın egemenliğine dayanan çağdaş eğitim ve öğretim kurumlarını oluşturacak yerine getireceği bu nedenle eğitim ve öğretimin merkez yönetimlerin görevli arasında kalmasının zorunlu olduğu...



Devam ediyor cümle; bunun da ancak merkezi planlama ve programlama kadar uygulama ile de gerçekleştirileceği, uygulamada okul öncesi eğitimde belediyelere görev verilmesinin eğitimin laikleşmesini ve tek elden yürütülmesini amaçlayan eğitim birliği ilkesi ile ulusal birlik amacıyla demokratik laik, eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmadığı gerekçesiyle... Bu okuduğum ifadeler benim yazdığım bir metin değil.

"BELEDİYELER ANAOKULU AÇAMAZ DİYEN CHP"