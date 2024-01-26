Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: En çok payı eğitime ayırıyoruz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılış töreninde konuştu. Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkenin genel bütçenin her daim en büyük payını Milli Eğitim Bakanlığı'nın almasını sağladı. Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada. En çok payı eğitime ayırıyoruz" dedi.

İHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

Bakan Tekin'e Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

"En çok payı eğitime ayırıyoruz: Birçok ülkede örnek gösteriliyoruz"

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim ve öğretime karşı tutumundan bahseden Tekin, "2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ana hedefi; eğitim öğretim süreci, gençlerimiz, nesiller inşa etmek, nefsimizi ihya etmek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir nesil bırakmak. Bu bizim ana çalışma noktamız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Genel bütçeden her daim en büyük payı, Milli Eğitim'in almasını sağladı. Şu an birçok ülkede örnek gösteriliyoruz bu anlamda. Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada. En çok payı eğitime ayırıyoruz. Ama bütün bunların anlamlı hale gelmesi hep beraber bu sürece destek olmakla mümkün." dedi.

Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Tekin, ardından kütüphaneyi gezip incelemelerde bulundu.

Öğrenci ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)