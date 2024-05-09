Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı Öldürülen okul müdürüyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet içeren olaylarda verilecek cezanın yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini talep ettiklerini söyledi.

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AA

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sürecinin ardından okul müdürünü silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Tekin öldürülen okul müdürüyle ilgili konuştu

Yaşananlar sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan isimli öğretmenin okulda bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelecek hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tekin, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” dedi.

"Öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini talep ettik"

Konuyla ilgili sözlerine devam Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet içeren olaylarda verilecek cezanın yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Tekin, “Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde, şiddetle ilgili yasal düzenleme hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Hazırladığımız kanun içerisinde eğitim çalışanlarına karşı şiddet içeren fiillere ilgili olarak şu hükümlere yer verdik; bu türden fiillere karşılık öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini talep ettik." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)