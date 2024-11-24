İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği 24 Kasım 1928, ardından da 1981 yılında alınan kararla her yıl bu tarihte kutlanıyor.

Bu kapsamda tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ÖĞRETMENLERLE BİRLİKTE ANITKABİR'E GİTTİ

Bakan Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKMAK İÇİN AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAKTAYIZ"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, deftere şunları yazdı: