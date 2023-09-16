Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulanacak yeni mülakat sistemini anlattı Mülakatla yapılacak öğretmen atamalarında kul hakkının yenmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50" şeklinde konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söylemişti.

Bakan Tekin, bugün katıldığı CNN Türk canlı yayınında da konuya ilişkin detayları anlattı.

Uygulamaya konacak yeni sistemi anlattı

Bakan Tekin, atama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şu an mülakat puanının yüzde 100 etkili olduğunu söyleyen Tekin, KPSS'nin yüzde 50, mülakatın yüzde 50 etkili olacağı bir sistem kurulacağını aktardı.

Bakan Tekin, "Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek önemli"

Konuya ilişkin sözlerine devam eden Tekin, "Ben inançlı bir insanım, kul hakkı yemek, tanımadığım bir insanın hakkını yemek için bir şey yapıyor değilim. Kul hakkı yemeden, ideolojik kayırmaya yer vermeden bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğretmen atama süreci revize edilmeli"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.

"Kurmaya çalışılan sistem tam olarak kurgulanmadığı için böyle bir problem var"

'Mülakat gibi mülakat' ifadesini kullandım. Buradan başladı eleştirilerin bir kısmı. Bu eleştiriyi gerçekten art niyetli olarak görüyorum. Şundan dolayı; Benim orada kast ettiğim şey şuydu; Şu ana kadar uygulanmakta olan mülakat KPSS skoru notunun aynısını mülakat komisyonları veriyor. Kurmaya çalışılan sistem tam olarak kurgulanmadığı için böyle bir problem var. Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi.

"Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz"

Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. Mülakat konusu gündem oldu. Mülakatta ne yapacaksınız? eleştirisini yapanların şunu bilmesi lazım.

"Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz"