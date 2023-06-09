Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Aybüke Yalçın paylaşımı Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 6’ncı yılında anılıyor… Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen için bir paylaşım yaptı, “Mekanı cennet olsun” dedi.

ensonhaber.com Şenay Aybüke Yalçın… Daha 22 yaşında, gencecik bir öğretmendi… Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 6 yıl oldu... Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren saldırının üzerinden 6 yıl geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen için bir paylaşım yaptı… "Mekanı cennet olsun" Bakan Tekin paylaşımına “Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017’de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.” notunu düştü.