ensonhaber.com

Şenay Aybüke Yalçın…

Daha 22 yaşında, gencecik bir öğretmendi…

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

6 yıl oldu...

Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

Yusuf Tekin, şehit öğretmen için bir paylaşım yaptı…

"Mekanı cennet olsun"

Bakan Tekin paylaşımına “Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017’de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.” notunu düştü.