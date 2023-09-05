11 Eylül pazartesi günü, eğitim-öğretim hayatında yeni bir süreç başlıyor.
Öğretmenler, öğrenciler, hatta veliler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına 1 hafta kala AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.
Konu: Öğretmen atamaları
Öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni kararları sırasıyla anlatan Tekin, atama konusuna da bir açıklık getirdi.
Bakan Tekin, yeni öğretmenlerin bahar eğitim yılı başlarken aileye dahil edileceğini vurguladı.
Ekimde takvim ilanı, bahar öğretim yılında atama...
İşte Yusuf Tekin'in atama açıklaması;
Sayı söyleyemem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Bahar yarı yılının başında yeni bir atama grubuyla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur, ekim ayı sonu itibarıyla öğretmen alım takvimimizi ilan edip, branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, yeni bahar eğitim-öğretim yılı başlarken yeni arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz.