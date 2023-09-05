Yusuf Tekin'den atama açıklaması! Bahar eğitim yılı başlarken... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ekim ayı sonunda öğretmen alım takviminin branş bazlı ilan edilip, bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmenlerin atanacağını duyurdu.

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AA

11 Eylül pazartesi günü, eğitim-öğretim hayatında yeni bir süreç başlıyor.

Öğretmenler, öğrenciler, hatta veliler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına 1 hafta kala AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Konu: Öğretmen atamaları

Öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni kararları sırasıyla anlatan Tekin, atama konusuna da bir açıklık getirdi.

Bakan Tekin, yeni öğretmenlerin bahar eğitim yılı başlarken aileye dahil edileceğini vurguladı.

Ekimde takvim ilanı, bahar öğretim yılında atama...

İşte Yusuf Tekin'in atama açıklaması;